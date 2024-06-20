Доллар и евро синхронно дешевеют. Наличные курсы

Курсы доллара и евро в банках снизились

Фото: Spotify.com

В четверг, 20 июня, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2 коп. Курс покупки составляет 40,41 грн, курс продажи – 40,94 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,82 грн, максимальный – 41,1 грн.

Средний курс евро опустился на 2 коп. Курс покупки составляет 43,37 грн, курс продажи – 44,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,6 грн, максимальный – 43,7 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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