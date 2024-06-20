Долар та євро синхронно дешевшають. Готівкові курси

Курси долара та євро в банках знизилися

Фото: Spotify.com

У четвер, 20 червня, середній курс готівкового долара в українських банках, проти середи, впав на 2 коп. Курс купівлі становить 40,41 грн, курс продажу – 40,94 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,8 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,82 грн, максимальний – 41,1 грн.

Середній курс євро опустився також на 2 коп. Курс купівлі становить 43,37 грн, курс продажу – 44,18 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,6 грн, максимальний – 43,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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