Доллар и евро снова дешевеют. Наличные курсы валют

В пятницу, 2 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2 коп. и составляет 39,8 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. и составил 40,5 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 16 коп. и составляет 39,66 грн. Средний курс продаж упал на 13 коп. и составляет 40,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,19 грн, максимальный – 41,1 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ішутіна

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