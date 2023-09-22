Доллар и евро снова дешевеют. Наличные курсы валют

В пятницу, 22 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 13 коп. и составляет 37,55. Курс продаж снизился на 15 коп. до 38,28 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс – 37,85 грн, максимальный – 38,75 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 16 коп. и составил 40,22 грн. Курс продаж опустился на 18 коп. до 41,21 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 42 грн.

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