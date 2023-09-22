Долар та євро знову дешевшають. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 22 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 13 коп. і складає 37,55. Курс продажу знизився на 15 коп. до 38,28 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 38 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,85 грн, максимальний – 38,75 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 16 коп. і склав 40,22 грн. Курс продажу опустився на 18 коп. до 41,21 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,2 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, максимальний – 42 грн.

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