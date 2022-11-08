Доллар и евро снова дорожают. Курсы валют в банках

Во вторник, 8 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. и составляет 39,95 грн. Курс продаж увеличился также на 6 коп. и достиг 40,64 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,33 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 22 коп. и составил 38,97 грн. Средний курс продаж вырос на 23 коп. и составляет 40,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,3 грн, максимальный – 39,46 грн. Для продажи минимальный курс – 39,5 грн, максимальный – 40,7 грн.

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Анна Ішутіна

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