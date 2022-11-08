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ЕС планирует выставить Украине условия для финансовой помощи в 2023 году – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 09:24
ЕС планирует выставить Украине условия для финансовой помощи в 2023 году – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз в среду, 9 ноября, намерен презентовать новый механизм предоставления Украине финансовой помощи в 2023 году. Bloomberg пишет, что она, как и обещали в ЕС, составит 1,5 млрд евро в месяц, но будет иметь ряд условий.

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По словам осведомленных собеседников издания, план позволит Украине быть уверенной в регулярном получении денег на покрытие государственных расходов в течение года, но будет достаточно гибким для корректировки в случае необходимости.

Источником финансирования, по замыслу, должна стать резервная "подушка" в бюджете Евросоюза.

Но этот вариант требует единогласной поддержки всех 27 государств-членов Евросоюза, а Венгрия уже предупредила, что не будет давать деньги на европейский кредит Украине.

Финансовую помощь Украине планируют оказывать в виде займов на очень льготных условиях. Их можно будет использовать для покрытия неотложных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и послевоенной реконструкции.

Выделение денег будет сопровождаться рядом условий, связанных с верховенством права, надлежащим управлением, борьбой с мошенничеством и коррупцией.

Андрій Водяний
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евросоюз финансовая помощь бюджет-2023
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