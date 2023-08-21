Доллар и евро снова дорожают. Наличные курсы валют
21.08.2023, 11:00
Фото: Unsplash
В понедельник, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составил 37,45 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 38,27 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,81 грн. Для продажи минимальный курс – 38,05 грн, максимальный – 38,6 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс евро вырос на 9 коп. Курс покупки составил 40,94 грн, курс продажи – 42,03 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,65 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Нацбанк снизил чистую продажу валюты за неделю до $406 млн
- Украинские банки вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов
Читайте также
Последние новости
Комментарии