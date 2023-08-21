Долар та євро знову дорожчають. Готівкові курси валют
21.08.2023, 11:00
Фото: Unsplash
У понеділок, 21 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 4 коп. і склав 37,45 грн. Курс продажу піднявся на 7 коп. – до 38,27 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,9 грн, максимальний – 37,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,05 грн, максимальний – 38,6 грн.
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Середній курс євро виріс на 9 коп. Курс купівлі склав 40,94 грн, курс продажу – 42,03 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить 40 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,65 грн, максимальний – 43 грн.
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