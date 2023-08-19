Нацбанк знизив чистий продаж валюти за тиждень до $406 млн

Національний банк зменшив обсяг чистих продаж доларів упродовж тижня до $405,8 мільйонів з $468,6 мільйонів попереднього тижня.

За даними регулятора, купівля валюти залишалася незначною, приблизно на рівні $1 мільйона, тоді як обсяг продажу зменшився з $469,4 мільйона до $406,7 мільйона. Це свідчить про зниження активності банку у продажі доларів.

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На готівковому валютному ринку курс долара протягом тижня зріс, і в п'ятницю вперше з квітня досяг рівня 38 гривень за 1 долар. Загалом за тиждень курс зріс на 60 копійок і становив близько 38,05 гривень за долар.

Протягом поточного року Національний банк здійснив покупку доларів на ринку на суму $194,2 мільйона, тоді як продаж становив $15,6 мільярда.

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