Нацбанк знизив чистий продаж валюти за тиждень до $406 млн
Національний банк зменшив обсяг чистих продаж доларів упродовж тижня до $405,8 мільйонів з $468,6 мільйонів попереднього тижня.
За даними регулятора, купівля валюти залишалася незначною, приблизно на рівні $1 мільйона, тоді як обсяг продажу зменшився з $469,4 мільйона до $406,7 мільйона. Це свідчить про зниження активності банку у продажі доларів.
На готівковому валютному ринку курс долара протягом тижня зріс, і в п'ятницю вперше з квітня досяг рівня 38 гривень за 1 долар. Загалом за тиждень курс зріс на 60 копійок і становив близько 38,05 гривень за долар.
Протягом поточного року Національний банк здійснив покупку доларів на ринку на суму $194,2 мільйона, тоді як продаж становив $15,6 мільярда.
Читайте також: "Ми не прив’язані до календаря". Голова НБУ про перспективи скасування валютних обмежень
- З 20 травня 2023 року НБУ пом'якшив валютні обмеження для страхових компаній та іноземних інвесторів в ОВДП.
- 16 червня регулятор дозволив резидентам-позичальникам переказувати за кордон гроші для обслуговування кредитів, які забезпечені гарантією міжнародної фінансової організації або надані іноземними державами (чи їхніми установами).
- З 21 червня дозволив українським компаніям погашати кредити за кордоном.
- Міжнародні резерви України в липні 2023 року зросли на 6,9% – до $41,72 млрд. Це новий історичний рекорд.
Коментарі