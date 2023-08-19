Нацбанк снизил чистую продажу валюты за неделю до $406 млн
Национальный банк уменьшил объем чистых продаж долларов в течение недели до $405,8 миллионов с $468,6 миллионов на прошлой неделе.
По данным регулятора, покупка валюты оставалась незначительной, примерно на уровне $1 миллион, в то время как объем продаж снизился с $469,4 миллионов до $406,7 миллионов. Это свидетельствует о снижении активности банка в продаже долларов.
На наличном валютном рынке курс доллара в течение недели вырос, и в пятницу впервые с апреля достиг уровня 38 гривен за 1 доллар. В общей сложности за неделю курс вырос на 60 копеек и составил около 38,05 гривен за доллар.
В течение текущего года Национальный банк совершил покупку долларов на рынке на сумму $194,2 миллиона, в то время как продажи составили $15,6 миллиардов.
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