Доллар и евро снова дорожают. Курсы валют в банках

Фото: Spotify.com

В понедельник, 16 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж повысился на 6 коп. до 41,61 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составляет 45,5 грн, курс продажи увеличился на 20 коп. до 46,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,6 грн, максимальный – 45,85 грн. Для продажи минимальный курс – 46,1 грн, а максимальный – 46,5 грн.

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