Долар та євро знову дорожчають. Курси валют у банках

Фото: Spotify.com

У понеділок, 16 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, зріс на 5 коп. і становить 41,13 грн. Курс продажу підвищився на 6 коп. до 41,61 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,7 грн.

Середній курс купівлі євро піднявся на 18 коп. і становить 45,5 грн, курс продажу збільшився на 20 коп. до 46,24 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,6 грн, максимальний – 45,85 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,1 грн, а максимальний – 46,5 грн.

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