Доллар и евро в банках дешевеют
29.05.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 29 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению, с пятницей снизился на 4 коп. Курс покупки составил 37,08 грн. Курс продажи – 37,6 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,85 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 37,4 грн, максимальный – 38 грн.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Средний курс покупки евро упал на 7 коп. и составляет 39,95 грн. Средний курс продаж опустился на 6 коп. до 40,84 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,5 грн, максимальный – 41,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала года
- Дания создала для Украины инвестиционный фонд на $133 млн
Читайте также
Последние новости
Комментарии