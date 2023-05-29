Долар та євро у банках дешевшають

У понеділок, 29 травня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, знизився на 4 коп. Курс купівлі склав 37,08 грн. Курс продажу – 37,6 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,85 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,4 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 7 коп. і складає 39,95 грн. Середній курс продажу опустився на 6 коп.- до 40,84 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,5 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,5 грн, максимальний – 41,5 грн.

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