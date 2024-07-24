Доллар и евро в банках дешевеют

Курс доллара упал на 8 копеек, курс евро – на 19

Фото: Pexels

В среду, 24 июля, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 8 коп. Курс покупки составляет 41,15 грн, курс продажи – 41,71 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,59 грн, максимальный – 41,85 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 19 коп. и составляет 44,67 грн. Курс продажи снизился также на 19 коп. — до 45,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,8 грн, максимальный – 45,05 грн. Для продажи минимальный курс – 45,25 грн, а максимальный – 45,85 грн.

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