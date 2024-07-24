Долар та євро в банках дешевшають

Курс долара впав на 8 копійок, курс євро – на 19

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У середу, 24 липня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 8 коп. Курс купівлі складає 41,15 грн, курс продажу – 41,71 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,59 грн, максимальний – 41,85 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 19 коп. і становить 44,67 грн. Курс продажу зменшився також на 19 коп. — до 45,5 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,8 грн, максимальний – 45,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,25 грн, а максимальний – 45,85 грн.

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