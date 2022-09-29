Доллар и евро в банках дорожают

В четверг, 29 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 15 коп. и составляет 41,27 грн. Курс продажи поднялся на 12 коп. и составил 42,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,9 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет 39,47 грн. Средний курс продаж повысился на 20 коп. и составляет 40,62 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,3 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41,5 грн.

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Анна Ішутіна

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