Доллар и евро в банках еще подешевели

В среду, 27 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1 коп. и составляет 37,54 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. — до 38,23 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,05 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,8 грн, максимальный – 38,8 грн.

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Средний курс покупки евро опустился на 11 коп. и составил 40 грн. Курс продажи снизился также на 11 коп. — до 40,99 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,15 грн, максимальный – 40,6 грн. Для продажи минимальный курс – 40,55 грн, максимальный – 42 грн.

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