Долар та євро в банках ще подешевшали

У середу, 27 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 1 коп. і складає 37,54 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. – до 38,23 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,05 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,8 грн, максимальний – 38,8 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро опустився на 11 коп. і склав 40 грн. Курс продажу зменшився також на 11 коп. — до 40,99 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,15 грн, максимальний – 40,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,55 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.