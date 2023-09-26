Інвестори зменшили інтерес до українських облігацій: результати аукціону

Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігацій держпозики на 2,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Це був один із найменш вдалих аукціонів Мінфіну з розміщення ОВДП цього року.

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Найбільший попит мали 1,8-річні військові облігації під 18,34 % (розміщено на 1,41 млрд грн).

Також Мінфін розмістив 1,1-річні ОВДП під 17,68% на 813 млн грн. Та дорозмістив трирічні бенчмарк-ОВДП, які банки використовують для поповнення резервів, на 399 млн грн під 19,19%.

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У міністерстві нагадують, що, купуючи військові облігації, українці роблять внесок у перемогу над російською агресією. Кожна інвестована в облігації гривня підтримує українську армію та фінансову стабільність країни.

Загалом Мінфін залучив до держбюджету 185,2 млрд грн від продажу військових облігацій у 2023 році.

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