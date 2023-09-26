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Инвесторы снизили интерес к украинским облигациям: результаты аукциона

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 17:30
Инвесторы снизили интерес к украинским облигациям: результаты аукциона - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Министерство финансов разместило на аукционе облигаций госзайма на 2,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба министерства.  

Это был один из наименее удачных аукционов Минфина по размещению ОВГЗ в этом году.

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Наибольшим спросом пользовались 1,8-летние военные облигации под 18,34 % (размещено на 1,41 млрд грн).

Также Минфин разместил 1,1-летние ОВГЗ под 17,68% на 813 млн грн. И доразместил трехлетние бенчмарк-ОВГЗ, которые банки используют для пополнения резервов, на 399 млн грн под 19,19%.

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В министерстве напоминают, что, покупая военные облигации, украинцы делают вклад в победу над российской агрессией. Каждая инвестированная в облигации гривня поддерживает украинскую армию и финансовую стабильность страны.

Всего Минфин привлек в госбюджет 185,2 млрд грн от продажи военных облигаций в 2023 году.

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Роман Брыль
МинфинОВГЗвоенные облигациибенчмарк-ОВГЗ
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