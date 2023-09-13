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ЕС привлек деньги для Украины через выпуск облигаций на 5 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 16:15
ЕС привлек деньги для Украины через выпуск облигаций на 5 млрд евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия разместила облигации от имени ЕС на сумму 5 млрд евро. Часть привлеченных средств будет направлена на макрофинансовую помощь Украине (программа Macro-Financial Assistance+), сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Спрос на эти семилетние облигации под 3,125% превысил предложение более чем в девять раз. Инвесторы разместили заявки на 46 млрд евро.

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Еврокомиссия уже выделила Украине 12 млрд евро в рамках программы "Макрофинансовая помощь +", и следующая выплата в 1,5 млрд евро запланирована на конец сентября. По этой программе Украина получит 18 млрд евро в 2023 году. 

Это уже девятый выпуск облигаций Еврокомиссией в текущем году. Во второй половине 2023 года Еврокомиссия выпустит облигации на общую сумму 40 млрд евро.

Еврокомиссия занимает средства на международных рынках капитала от имени Европейского Союза и распределяет их государствам-членам и третьим странам в рамках различных программ заимствований. 

Заимствования ЕС гарантируются бюджетом ЕС, а взносы в бюджет ЕС являются безусловным юридическим обязательством всех государств-членов в соответствии с договорами ЕС.

С января 2023 года Европейская комиссия выпускает единые облигации ЕС, вместо облигаций с отдельной маркировкой для отдельных программ. Поступления по данным монобрендовым облигациям распределяются по соответствующим программам в порядке, предусмотренном текущими соглашениями.

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Роман Брыль
евросоюзеврокомиссияоблигациимакрофинансовая помощь есфинансовая помощь украине
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