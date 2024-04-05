Доллар и евро в банках подешевели. Наличные курсы

Доллар в банках подешевел в среднем до 39,38 грн, евро – до 42,89 грн

Фото: depositphotos.com

В пятницу, 5 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом уменьшился на 13 коп. и составил 38,87 грн. Курс продажи снизился на 13 коп. — до 39,38 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,30 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 39,29 грн, максимальный – 39,50 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 42,11 грн. Курс продаж снизился на 5 коп. — до 42,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,35 грн, максимальный – 42,50 грн. Для продажи минимальный курс – 42,69 грн, а максимальный – 43,05 грн.