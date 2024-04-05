Долар і євро у банках подешевшали. Готівкові курси

Долар у банках подешевшав у середньому до 39,38 грн, євро – до 42,89 грн

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У п'ятницю, 5 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, зменшився на 13 коп. і склав 38,87 грн. Курс продажу зменшився на 13 коп. — до 39,38 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,30 грн, максимальний – 39,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,29 грн, максимальний – 39,50 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 6 коп. і становить 42,11 грн. Курс продажу знизився на 5 коп. — до 42,89 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,35 грн, максимальний – 42,50 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,69 грн, а максимальний – 43,05 грн.