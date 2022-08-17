Доллар и евро в банках подорожали. Наличные курсы

В среду, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 12 коп. и составляет 39,47 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. и достиг 40,28 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,12 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 41 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15 коп. и составляет 39,9 грн. Средний курс продаж увеличился на 12 коп. и достиг 41,01 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Читайте также Кабмин хочет вернуть акциз на горючее в сентябре-октябре. Что будет с ценами на АЗС

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.