Доллар и евро в банках подорожали почти на 4 гривни

В понедельник, 23 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,26 грн и составляет 33,92 грн. Курс продажи вырос на 3,67 грн до 35,85 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 32,17 грн, максимальный – 39 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,42 грн и составляет 35,48 грн. Средний курс продаж вырос на 3,89 грн и составил 37,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 41,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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