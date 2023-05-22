Доллар и евро выросли в цене. Наличные курсы валют

В понедельник, 22 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составил 37,09 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. – до 37,62 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,85 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 37,4 грн, максимальный – 37,9 грн.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и составляет 40,11 грн. Средний курс продаж поднялся на 3 коп. – до 41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,8 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,5 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также