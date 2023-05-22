Долар та євро виросли в ціні. Готівкові курси валют
22.05.2023, 11:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
У понеділок, 22 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 4 коп. і склав 37,09 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. – до 37,62 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,85 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,4 грн, максимальний – 37,9 грн.
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Середній курс купівлі євро виріс на 10 коп. і складає 40,11 грн. Середній курс продажу підвищився на 3 коп. – до 41 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить 39,8 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,5 грн.
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