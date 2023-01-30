Доллар начал дешеветь. Наличные курсы валют
30.01.2023, 11:02
Фото: Pexels
В понедельник, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3 коп. и составляет 40 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 40,63 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро свалился на 2 коп. и составил 42,73 грн. Средний курс продаж вырос на 2 коп. до 43,84 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 43,5 грн. Для продажи минимальный курс – 43,2 грн, максимальный – 45 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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