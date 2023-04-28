Доллар начал дорожать. Наличные курсы валют

В пятницу, 28 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 8 коп. и составляет 37,4 грн. Курс продаж увеличился на 5 коп. до 38,03 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 1 коп. и составляет 40,82 грн. Средний курс продаж вырос на 2 коп. до 41,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40 грн, максимальный – 41,31 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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