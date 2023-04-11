Доллар немного подорожал. Наличные курсы

Во вторник, 11 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5 коп. и составляет 37,28 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 37,96 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс 37,45 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 40,21 грн. Средний курс продаж опустился также на 1 коп. до 41,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 40,62 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 41,75 грн.

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Анна Ішутіна

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