Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют

В четверг, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составил 39,89 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 40,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 42,86 грн. Средний курс продаж поднялся на 14 коп. до 43,92 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 43,4 грн. Для продажи минимальный курс – 43,35 грн, максимальный – 46 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.