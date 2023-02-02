Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют
02.02.2023, 10:13
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В четверг, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составил 39,89 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 40,51 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,1 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 42,86 грн. Средний курс продаж поднялся на 14 коп. до 43,92 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,35 грн, максимальный – 43,4 грн. Для продажи минимальный курс – 43,35 грн, максимальный – 46 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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