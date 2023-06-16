Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы валют

В пятницу, 16 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5 коп. и составляет 36,79 грн. Курс продажи опустился на 4 коп. – до 37,36 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составляет 40,12 грн. Средний курс продажи повысился на 20 коп. – до 40,95 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 41,3 грн.

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