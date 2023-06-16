Долар подешевшав, а євро подорожчав. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 16 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 5 коп. і складає 36,79 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. – до 37,36 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 18 коп. і складає 40,12 грн. Середній курс продажу підвищився на 20 коп. – до 40,95 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,7 грн, максимальний – 40,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,7 грн, максимальний – 41,3 грн.

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