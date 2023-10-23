Доллар подешевел, а евро подорожал. Курс валют НБУ
23.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 7 копеек до 36,5401/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 5 копеек – 38,7033/евро.
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