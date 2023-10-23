Долар подешевшав, а євро подорожчав. Курс валют НБУ
23.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 23 жовтня курс гривні відносно долара зріс на 7 копійок до 36,5401/дол. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 5 копійок – 38,7033/євро.
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