Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы

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Во вторник, 26 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составил 37,51 грн. Курс продажи не изменился – 38,11 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,85 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 41,1 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. до 42,07 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,5 грн, максимальный – 41,6 грн. Для продажи минимальный курс – 41,7 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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