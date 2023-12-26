Долар подешевшав, а євро подорожчав. Готівкові курси

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У вівторок, 26 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 2 коп. і склав 37,51 грн. Курс продажу не змінився – 38,11 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,85 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,85 грн, максимальний – 38,4 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 2 коп. і складає 41,1 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. до 42,07 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,5 грн, максимальний – 41,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,7 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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