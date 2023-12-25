НБУ прогнозує подальше зниження облікової ставки
Більшість членів Комітету монетарної політики Національного банку України бачать можливість для зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункти протягом 2024 року, інформує Нацбанк за підсумками дискусії членів комітету.
Водночас кілька членів комітету вважають, що не зважаючи на можливості, ставку доцільно зберегти на наявному рівні ( з 15 грудня 15% – ред).
Однак, більшість впевнені, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до базового сценарію і реалізації ключових негативних ризиків вдасться уникнути, НБУ зможе продовжити цикл пом'якшення процентної політики.
"Важливою передумовою цього є, зокрема, відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги", – повідомили в НБУ.
Члени комітету погодилися, що в умовах війни Нацбанк має діяти обережно, щоб не підірвати макрофінансову стабільність. Зокрема, регулятор зобов'язаний підтримувати привабливість гривневих інструментів і активів для заощаджень з метою забезпечення курсової стійкості та помірної інфляції.
"З огляду на це, простір для подальшого зниження облікової ставки незначний. Декілька з учасників дискусії зазначили, що це максимум 1-2 в.п. протягом 2024 року. Натомість на думку кількох інших членів КМП, доцільним буде збереження облікової ставки незмінною протягом наступного року", – зазначено в релізі регулятора за підсумками дискусії.
6 листопада Нацбанк натякнув, що не знижуватиме облікову ставку у 2024 році.
- 7 липня 2023 року НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки : скоротив до 22%. 15 вересня НБУ знизив облікову ставку до 20%. 26 жовтня — до 16%.
- Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 16 до 15% з 15 грудня 2023 року.