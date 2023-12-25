НБУ прогнозирует дальнейшее снижение учетной ставки

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Большинство членов Комитета монетарной политики Национального банка Украины видят возможность снижения учетной ставки на 1-2 процентных пункта в течение 2024 года, информирует Нацбанк по итогам дискуссии членов комитета.

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В то же время несколько членов комитета считают, что, несмотря на возможности, ставку целесообразно сохранить на существующем уровне (с 15 декабря 15% – ред).

Однако большинство уверены, что если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализации ключевых негативных рисков удастся избежать, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики.

"Важной предпосылкой этого, в частности, является восстановление ритмичности поступления внешней помощи", – сообщили в НБУ.

Члены комитета согласились, что в условиях войны Нацбанк должен действовать осторожно, чтобы не взорвать макрофинансовую стабильность. В частности, регулятор обязан поддерживать привлекательность гривневых инструментов и активов для сбережений с целью обеспечения курсовой устойчивости и умеренной инфляции.

"Учитывая это, пространство для дальнейшего снижения учетной ставки незначительно. Несколько участников дискуссии отметили, что это максимум 1-2 п.п. в течение 2024 года. В то же время, по мнению нескольких других членов КМП, целесообразным будет сохранение учетной ставки неизменной в течение следующего года", – отмечено в релизе регулятора по итогам дискуссии.

6 ноября Нацбанк намекнул, что не будет снижать учетную ставку в 2024 году.