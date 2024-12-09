Доллар подешевел: Какие курсы установили банки на понедельник

Доллар и евро в банках подешевели

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Какой наличный курс доллара

В понедельник, 9 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 7 коп. и составляет 41,27 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 41,77 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,75 грн, максимальный – 41,47 грн. Для продажи минимальный курс – 41,67 грн, максимальный – 41,9 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 7 коп. и составляет 43,53 грн. Курс продажи упал на 5 коп. до 44,3 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,65 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,14 грн, а максимальный – 44,55 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого опустился на 1 коп. Курс покупки составляет 9,85 грн. Курс продажи – 10,44 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,16 грн. Для продажи минимальный курс – 10,3 грн, а максимальный – 10,7 грн.

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