Долар подешевшав: Які курси встановили банки на понеділок

Долар та євро в банках подешевшали

Фото: Pexels

Який готівковий курс долара

У понеділок, 9 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 7 коп. і становить 41,27 грн. Курс продажу опустився на 6 коп. до 41,77 грн.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,75 грн, максимальний – 41,47 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,67 грн, максимальний – 41,9 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 7 коп. і становить 43,53 грн. Курс продажу впав на 5 коп. до 44,3 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,65 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,14 грн, а максимальний – 44,55 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого знизився на 1 коп. Курс купівлі становить 9,85 грн. Курс продажу – 10,44 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,16 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,3 грн, а максимальний – 10,7 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.