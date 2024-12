Україна отримає $20 млрд від США під заморожені активи РФ: Кабмін назвав умови

Фото: Вікіпедія

Кабінет міністрів 6 грудня затвердив умови отримання позики від американського Federal Financing Bank, яку погашатимуть коштом заморожених російських активів. Угода передбачає 40-річний термін повернення коштів та відсоткову ставку 1,3% річних плюс ставка за казначейськими векселями США, йдеться в постанові №1388.

Розмір позики становитиме до $20 млрд.

Для отримання грошей Міністерство фінансів випустить сертифікат щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness). Гарантом угоди виступить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Гроші надходитимуть в Україну через спеціальний фонд фінансового посередництва (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснований Світовим банком у жовтні 2024 року.

Погашення позики планують здійснювати не з державного бюджету, а з інших джерел, зокрема коштом заморожених активів Російської Федерації. Лише у випадку сплати Росією репарацій може виникнути вимога повернення коштів з державного бюджету.