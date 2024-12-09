Україна отримає $20 млрд від США під заморожені активи РФ: Кабмін назвав умови
Кабінет міністрів 6 грудня затвердив умови отримання позики від американського Federal Financing Bank, яку погашатимуть коштом заморожених російських активів. Угода передбачає 40-річний термін повернення коштів та відсоткову ставку 1,3% річних плюс ставка за казначейськими векселями США, йдеться в постанові №1388.
Розмір позики становитиме до $20 млрд.
Для отримання грошей Міністерство фінансів випустить сертифікат щодо заборгованості (Certificate of Indebtedness). Гарантом угоди виступить Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Гроші надходитимуть в Україну через спеціальний фонд фінансового посередництва (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), заснований Світовим банком у жовтні 2024 року.
Погашення позики планують здійснювати не з державного бюджету, а з інших джерел, зокрема коштом заморожених активів Російської Федерації. Лише у випадку сплати Росією репарацій може виникнути вимога повернення коштів з державного бюджету.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США виконають обіцянку вкласти $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).
- Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей мінімум на три роки, а не використати їх за один раз.