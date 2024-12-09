Украина получит $20 млрд от США под замороженные активы РФ: Кабмин назвал условия
Кабинет министров 6 декабря утвердил условия получения займа от американского Federal Financing Bank, который будут погашать за счет замороженных российских активов. Соглашение предусматривает 40-летний срок возврата средств и процентную ставку 1,3% годовых плюс ставка по казначейским векселям США, говорится в постановлении №1388.
Размер ссуды будет составлять до $20 млрд.
Для получения денег Министерство финансов выпустит сертификат по задолженности (Certificate of Indebtedness). Гарантом сделки выступит Агентство США по международному развитию (USAID).
Деньги будут поступать в Украину через специальный фонд финансового посредничества, основанный Всемирным банком в октябре 2024 года.
Погашение ссуды планируют осуществлять не из государственного бюджета, а из других источников, в том числе за счет замороженных активов Российской Федерации. Только в случае уплаты Россией репараций может возникнуть требование возврата средств из государственного бюджета.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание вложить $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).
- Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их одномоментно.