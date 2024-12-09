Украина получит $20 млрд от США под замороженные активы РФ: Кабмин назвал условия

Американский Federal Financing Bank предоставит Украине ссуду на 40 лет под гарантию USAID

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Кабинет министров 6 декабря утвердил условия получения займа от американского Federal Financing Bank, который будут погашать за счет замороженных российских активов. Соглашение предусматривает 40-летний срок возврата средств и процентную ставку 1,3% годовых плюс ставка по казначейским векселям США, говорится в постановлении №1388.

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Размер ссуды будет составлять до $20 млрд.

Для получения денег Министерство финансов выпустит сертификат по задолженности (Certificate of Indebtedness). Гарантом сделки выступит Агентство США по международному развитию (USAID).

Деньги будут поступать в Украину через специальный фонд финансового посредничества, основанный Всемирным банком в октябре 2024 года.

Погашение ссуды планируют осуществлять не из государственного бюджета, а из других источников, в том числе за счет замороженных активов Российской Федерации. Только в случае уплаты Россией репараций может возникнуть требование возврата средств из государственного бюджета.