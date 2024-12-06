Доллар подешевел на 10 копеек: какие курсы установили банки на пятницу
Каков наличный курс доллара
В пятницу, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом снизился на 10 копеек и составляет 41,34 грн. Курс продажи тоже снизился на 10 коп.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,9 грн., максимальный – 41,57 грн, для продажи минимальный курс – 41,50 грн, максимальный – 42,0 грн.
Наличный курс евро в банках
Средний курс покупки евро вырос на 4 коп.
Минимальный курс покупки для евро составляет 42,65 грн, максимальный – 44,0 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,6 грн.
Какой курс польского злотого
Средний курс покупки польского злотого составляет 9,96 грн. Курс продажи – 10,45 грн.
Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,21 грн. Для продажи минимальный курс – 10,35 грн, а максимальный – 10,7 грн.