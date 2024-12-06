Доллар подешевел на 10 копеек: какие курсы установили банки на пятницу

Гривня к концу недели укрепилась к доллару, но подешевела к евро

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Каков наличный курс доллара

В пятницу, 6 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом снизился на 10 копеек и составляет 41,34 грн. Курс продажи тоже снизился на 10 коп.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,9 грн., максимальный – 41,57 грн, для продажи минимальный курс – 41,50 грн, максимальный – 42,0 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 4 коп.

Минимальный курс покупки для евро составляет 42,65 грн, максимальный – 44,0 грн. Для продажи минимальный курс – 44,15 грн, а максимальный – 44,6 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого составляет 9,96 грн. Курс продажи – 10,45 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет 9,5 грн, максимальный – 10,21 грн. Для продажи минимальный курс – 10,35 грн, а максимальный – 10,7 грн.