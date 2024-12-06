Долар подешевшав на 10 копійок: які курси встановили банки на п'ятницю

Гривня під кінець тижня укріпилась до долара, але подешевшала до євро

Фото: depositphotos.com

Який готівковий курс долара

У п'ятницю, 6 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, як порівняти з четвергом, знизився на 10 копійок і становить 41,34 грн. Курс продажу теж знизився на 10 коп. – до 41,83 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,9 грн, максимальний – 41,57 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,50 грн, максимальний – 42,0 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зріс на 4 коп. до 43,59 грн. Курс продажу збільшився на 8 коп. — до 44,35 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 42,65 грн, максимальний – 44,0 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,15 грн, а максимальний – 44,6 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого становить 9,96 грн. Курс продажу – 10,45 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,21 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,35 грн, а максимальний – 10,7 грн.