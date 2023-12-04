Доллар подешевел на 20 копеек, евро – на 28. Наличные курсы валют

Фото: Пресс-служба НБУ

В понедельник, 4 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 20 коп. и составляет 36,68 грн. Курс продаж снизился на 13 коп. — до 37,38 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,3 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,2 грн, максимальный – 37,7 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Средний курс покупки евро снизился на 28 коп. и составляет 39,8 грн. Курс продажи опустился на 15 коп. — до 40,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,25 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, а максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также