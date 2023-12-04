Долар подешевшав на 20 копійок, євро – на 28. Готівкові курси валют

Фото: Пресслужба НБУ

У понеділок, 4 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, впав на 20 коп. і складає 36,68 грн. Курс продажу знизився на 13 коп. — до 37,38 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,2 грн, максимальний – 37,7 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 28 коп. і складає 39,8 грн. Курс продажу зменшився на 15 коп. — до 40,81 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, а максимальний – 42 грн.

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