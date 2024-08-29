Доллар подешевел на 7 копеек, евро – на 17. Курсы валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 30 августа, курс гривни по отношению к доллару вырос на 7 коп. и составляет 41,1901 грн за один доллар.
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Относительно евро национальная валюта укрепилась на 17 коп. и составляет 45,7045 грн за один евро.
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